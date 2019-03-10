Гражданка Молдовы пыталась ввезти в Украину коллекцию старинных монет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска на границе с Молдовой обнаружили почти полсотни монет XVIII - XIX века, которые пыталась провезти гражданка Молдовы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили пограничники, в пункт пропуска "Сокиряны" на въезд в Украину, микроавтобус "Мерседес" под управлением гражданина Молдовы прибыл сегодня ночью.
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"Во время совместного погранично-таможенного досмотра багажа, среди личных вещей пассажирки, гражданки Молдовы, правоохранители обнаружили 44 монеты, которые, вероятно, составляют культурно-историческую ценность", - говорится в сообщении.
Коллекцию монет правоохранители изъяли и направили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности, сообщили в пресс-службе.