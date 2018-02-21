Громадянина затримали на в'їзді в ОРДЛО через георгіївську стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Громадянин намагався провезти на тимчасово окуповану територію Донбасу георгіївську стрічку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"У КПВВ "Мар’їнка" зупинено автомобіль, в салоні якого між сидінням водія та пасажира виявлено георгіївську стрічку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, транспортний засіб, який прямував на виїзд до непідконтрольної території, та громадянина передано співробітникам УСБУ в Донецькій області.
Нагадаємо, в Україну не пустили громадянина Молдови з георгіївською стрічкою.