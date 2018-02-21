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Громадянина затримали на в'їзді в ОРДЛО через георгіївську стрічку

Київ • УНН

 • 9638 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Громадянин намагався провезти на тимчасово окуповану територію Донбасу георгіївську стрічку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"У КПВВ "Мар’їнка" зупинено автомобіль, в салоні якого між сидінням водія та пасажира виявлено георгіївську стрічку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, транспортний засіб, який прямував на виїзд до непідконтрольної території, та громадянина передано співробітникам УСБУ в Донецькій області.

Нагадаємо, в Україну не пустили громадянина Молдови з георгіївською стрічкою.

Українські Національні Новини

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