Гражданина задержали на въезде в ОРДЛО из-за георгиевской ленты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Гражданин пытался провезти на временно оккупированную территорию Донбасса георгиевскую ленту. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"В КПВВ "Марьинка" остановлен автомобиль, в салоне которого между сиденьем водителя и пассажира обнаружено георгиевскую ленту", - говорится в сообщении.
Как отмечается, транспортное средство, которое направлялось на выезд на неподконтрольную территорию, и гражданина передано сотрудникам УСБУ в Донецкой области.
Напомним, в Украину не пустили гражданина Молдовы с георгиевской лентой.