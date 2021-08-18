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17 березня, 19:38 • 104742 перегляди

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17 березня, 18:58 • 136302 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181942 перегляди

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Громадянина Грузії, застреленого сьогодні у столиці, розшукувала поліція

Громадянина Грузії, застреленого сьогодні у столиці, розшукувала поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громадянина Грузії Роберта Кіпшидзе, якого сьогодні застрелили у Києві, розшукували правоохоронці за вчинення хуліганських дій, повідомляє УНН.

Стало відомо, що чоловіка підозрювали в участі в хуліганських діях вчинених групою осіб в одному зі столичних кафе на Бульварі Лесі Українки ще у 2019 році. Також, ймовірно, що мова йде про злочинні розбірки.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Дніпровському районі столиці невідомі побили та застрелили чоловіка. Невідомі з місця скоєнні злочину втекли.

Наразі поліція проводить оперативно-розшукові та слідчі дії.

Як стало відомо УНН, вбитий громадянин Грузії Робер Кіпшидзе.

Українські Національні Новини

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