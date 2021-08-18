Громадянина Грузії, застреленого сьогодні у столиці, розшукувала поліція

Стало відомо, що чоловіка підозрювали в участі в хуліганських діях вчинених групою осіб в одному зі столичних кафе на Бульварі Лесі Українки ще у 2019 році. Також, ймовірно, що мова йде про злочинні розбірки.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Дніпровському районі столиці невідомі побили та застрелили чоловіка. Невідомі з місця скоєнні злочину втекли.

Наразі поліція проводить оперативно-розшукові та слідчі дії.

Як стало відомо УНН, вбитий громадянин Грузії Робер Кіпшидзе.