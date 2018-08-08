Громадянин України вдавав румуна, аби в'їхати до Євросоюзу

Інцидент трапився у вівторок вранці під час перевірки пасажирів транспортного засобу, що в’їжджав до Польщі в автомобільному пункті пропуску в Корчовій.



"Прикордонник звернув увагу на помилки у елементах захисту румунського паспорта, який показав пасажир. Чоловік, бажаючи підтвердити свою особу, представив додатково посвідчення особи, нібито видане владою Румунії. Детальний контроль з використанням спеціалізованого обладнання підтвердив, що обидва документи підроблені", - поінформував Пьотр Закєляж з Бескидського відділу прикордонної служби.



Під час перевірки багажу іноземця прикордонники виявили український паспорт зі справжніми даними 41-річного громадянина України.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські контрабандисти переправляли цигарки до Польщі літаком Ан-2



Українцю висунули звинувачення у зв’язку зі спробою незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів. Чоловік зізнався, що хотів поїхати на заробітки до Великої Британії.



Щодо громадянина України прийнято рішення про позбавлення його волі на один рік із випробувальним терміном на два роки. Прикордонна служба не дозволила йому в’їхати до Польщі і відправила в Україну.



Нагадаємо, суд в польському Любліні арештував 36-річну українку, Надію К., яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів в Люблінському воєводстві і залишила її у пластиковому контейнері. Дитину вдалося врятувати.