Гражданин Украины прикидывался румыном, чтобы въехать в Евросоюз

Инцидент произошел во вторник утром во время проверки пассажиров транспортного средства, которое въезжало в Польшу в автомобильном пункте пропуска в Корчевой.



"Пограничник обратил внимание на ошибки в элементах защиты румынского паспорта, который показал пассажир. Мужчина, желая подтвердить свою личность, представил дополнительно удостоверение личности, якобы выданное властями Румынии. Детальный контроль с использованием специализированного оборудования подтвердил, что оба документа поддельные", - сообщил Петр Закеляж с Бескидского отдела пограничной службы.



Во время проверки багажа иностранца пограничники обнаружили украинский паспорт с настоящими данными 41-летнего гражданина Украины.



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Украинцу предъявлены обвинения в связи с попыткой незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов. Мужчина признался, что хотел поехать на заработки в Великобританию.



В отношении гражданина Украины принято решение о лишении его свободы на один год с испытательным сроком на два года. Пограничная служба не позволила ему въехать в Польшу и отправила в Украину.



Напомним, суд в польском Люблине арестовал 36-летнюю украинку, Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти.