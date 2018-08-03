Громадянин США незаконно перетнув кордон РФ на гумовому човні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прикордонники затримали на сході Чукотки громадянина США, який нелегально перетнув морський кордон РФ на гумовому човні, його доставили в Анадир для подальших розглядів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела, передає УНН.
"Американець незаконно перетнув морський кордон РФ на гумовому човні. Прикордонники заарештували його в районі села Лаврентія. Зараз його разом з човном доставили в Анадир для подальших розглядів", - сказало джерело.
Інцидент стався в середу, 1 серпня, однак відомо про нього стало тільки в п'ятницю. Повідомлення ЗМІ про те, що іноземець попросив політичного притулку в Росії, не підтвердилися. Зараз за фактом інциденту в Анадирі проводиться перевірка.
"Зараз його опитали, про політичний притулок він не просив", - сказало джерело.
Він додав, що чоловіка виявили близько розселенного селища Нуняма, поруч з житловим селом Лорине. За словами співрозмовника агентства, чоловік перебував у виснаженому стані.
Нагадаємо, група офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України почала нести посилену службу на Закарпатті з метою охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу.