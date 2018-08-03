Гражданин США незаконно пересек границу РФ на резиновой лодке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Пограничники задержали на востоке Чукотки гражданина США, который нелегально пересек морскую границу РФ на резиновой лодке, его доставили в Анадырь для дальнейших разбирательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, передает УНН.
"Американец незаконно пересек морскую границу РФ на резиновой лодке. Пограничники арестовали его в районе села Лаврентия. Сейчас его вместе с лодкой доставили в Анадырь для дальнейших разбирательств", - сказал источник.
Инцидент произошел в среду, 1 августа, однако известно о нем стало только в пятницу. Сообщения СМИ о том, что иностранец попросил политического убежища в России, не подтвердились. Сейчас по факту инцидента в Анадыре проводится проверка.
"Сейчас его опросили, о политическом убежище он не просил", - сказал источник.
Он добавил, что человека обнаружили около расселенного поселка Нунямо, рядом с жилым селом Лорино. По словам собеседника агентства, мужчина находился в изнеможденном состоянии.
Напомним, группа офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины начала нести усиленную службу на Закарпатье с целью охраны государственной границы со странами Европейского Союза.