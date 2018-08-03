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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 76844 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 118862 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126753 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Гражданин США незаконно пересек границу РФ на резиновой лодке - СМИ

Гражданин США незаконно пересек границу РФ на резиновой лодке - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6582 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Пограничники задержали на востоке Чукотки гражданина США, который нелегально пересек морскую границу РФ на резиновой лодке, его доставили в Анадырь для дальнейших разбирательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, передает УНН.

"Американец незаконно пересек морскую границу РФ на резиновой лодке. Пограничники арестовали его в районе села Лаврентия. Сейчас его вместе с лодкой доставили в Анадырь для дальнейших разбирательств", - сказал источник.

Инцидент произошел в среду, 1 августа, однако известно о нем стало только в пятницу. Сообщения СМИ о том, что иностранец попросил политического убежища в России, не подтвердились. Сейчас по факту инцидента в Анадыре проводится проверка.

"Сейчас его опросили, о политическом убежище он не просил", - сказал источник.

Он добавил, что человека обнаружили около расселенного поселка Нунямо, рядом с жилым селом Лорино. По словам собеседника агентства, мужчина находился в изнеможденном состоянии.

Напомним, группа офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины начала нести усиленную службу на Закарпатье с целью охраны государственной границы со странами Европейского Союза.

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