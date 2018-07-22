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Громадянин Марокко намагався пробратися в ЄС переховуючись в автобусі

Громадянин Марокко намагався пробратися в ЄС переховуючись в автобусі

Київ • УНН

 • 11094 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Громадянина Марокко, який планував потай пробратися в країни ЄС, затримали на Закарпатті. Порушника виявили цієї ночі в пункті пропуску "Ужгород" прикордонники Чопського загону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Чоловік видавав себе за пасажира одного з автобусів міжнародного сполучення, що слідував на виїзд з України. Під час перевірки паспортних документів охоронцями кордону він різко відштовхнув інспектора та вдався до втечі. Чоловік планував незаконно перетнути кордон та, ховаючись за різними будівлями, пробирався за межі пункту пропуску. Черговими силами він був затриманий.

Документів при собі порушник не мав, проте назвався громадянином Марокко. Прикордонники з’ясували, що в автобус іноземець потрапив крадькома, коли той зупинявся перед проходженням контролю.

Також встановлено, що іноземець днями вже затримувався прикордонниками за порушення правил перебування на території України та порушення прикордонного режиму.

Громадянина Марокко доставлено до прикордонного підрозділу для встановлення особи, обставин правопорушення та проведення перевірочних заходів. Цього разу йому доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали нелегальних мігрантів.

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