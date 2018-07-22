Гражданин Марокко пытался пробраться в ЕС скрываясь в автобусе

Мужчина выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения, который следовал на выезд из Украины. Во время проверки паспортных документов охранниками границы он резко оттолкнул инспектора и обратился к бегству. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными зданиями, пробирался за пределы пункта пропуска. Дежурными силами он был задержан.



Документов при себе нарушитель не имел, однако назвался гражданином Марокко. Пограничники выяснили, что в автобус иностранец попал украдкой, когда тот останавливался перед прохождением контроля.



Также установлено, что иностранца на днях уже задерживался пограничниками за нарушение правил пребывания на территории Украины и нарушение пограничного режима.



Гражданина Марокко доставлено в пограничное подразделение для установления личности, обстоятельств правонарушения и проведения проверочных мероприятий. На этот раз ему придется отвечать за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.



Напомним, на границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов.