Громадяни, які перебувають в зоні АТО, не мають сплачувати штрафи за кредитами - ВСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Суддя судової палати у цивільних справах Верховного суду України Василь Гуменюк нагадав українським судам, а також банкам про те, що громадяни України, які взяли кредит у банках і вчасно його не повернули через перебування в зоні АТО, не повинні сплачувати штрафні санкції за кредитом. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
В.Гуменюк розповів, що до них надійшла заява від громадянина, який перебуває в зоні АТО, якому нарахували за рішенням суду заборгованість про відсоткових ставках кредиту.
“Ми протрактували статтю 2 цього закону і постанову Кабінету міністрів відносно того, що громадяни, які перебувають в АТО, вони користуються пільгою, і за час перебування на цій території не сплачують ці штрафні санкції. І беззаперечно, суд цього не врахував при вирішенні питання, і ми вимушені були також повернути справу (назад до суду — ред.) для того, щоб були враховані вимоги закону”, — наголосив суддя ВСУ.
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