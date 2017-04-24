Граждане, которые находятся в зоне АТО, не должны платить штрафы по кредитам - ВСУ

В.Гуменюк рассказал, что к ним поступило заявление от гражданина, который находится в зоне АТО, которому насчитали по решению суда задолженность о процентных ставках кредита.

"Мы трактовали статью 2 этого закона и постановление Кабинета министров относительно того, что граждане, которые находятся в АТО, они пользуются льготой, и за время пребывания на этой территории не платят эти штрафные санкции. И несомненно, суд этого не учел при решении вопроса, и мы вынуждены были также вернуть дело (назад в суд - ред.) для того, чтобы были учтены требования закона", - подчеркнул судья ВСУ.

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