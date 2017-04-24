Граждане, которые находятся в зоне АТО, не должны платить штрафы по кредитам - ВСУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21911 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83417 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113339 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110477 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102741 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106516 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103169 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150325 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Граждане, которые находятся в зоне АТО, не должны платить штрафы по кредитам - ВСУ

Граждане, которые находятся в зоне АТО, не должны платить штрафы по кредитам - ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10752 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Судья судебной палаты по гражданским делам Верховного суда Украины Василий Гуменюк напомнил украинским судам, а также банкам о том, что граждане Украины, которые взяли кредит в банках и вовремя его не вернули из-за пребывания в зоне АТО, не должны платить штрафные санкции по кредиту. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

В.Гуменюк рассказал, что к ним поступило заявление от гражданина, который находится в зоне АТО, которому насчитали по решению суда задолженность о процентных ставках кредита.

"Мы трактовали статью 2 этого закона и постановление Кабинета министров относительно того, что граждане, которые находятся в АТО, они пользуются льготой, и за время пребывания на этой территории не платят эти штрафные санкции. И несомненно, суд этого не учел при решении вопроса, и мы вынуждены были также вернуть дело (назад в суд - ред.) для того, чтобы были учтены требования закона", - подчеркнул судья ВСУ.

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