Громадяни України за кордоном можуть отримати лікарняні та декретні виплати: ФССУ дало інструкцію

Цитата

“Передусім треба звернутися за медичною допомогою до місцевого лікаря. Він має надати документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності. Далі потрібно зв’язатися зі своїм лікарем в Україні, наприклад, за допомогою електронної пошти чи месенджера”, — пояснюють у відомстві.

Деталі

Як зазначається, на підставі іноземного підтвердження (виписки чи довідки із зазначеним діагнозом) лікар в Україні зможе створити для вас медичний висновок дистанційно.

“Щойно медвисновок буде створено, е-лікарняний сформується автоматично — такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України. Для отримання допомоги роботодавець має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату”, — додають у пресслужбі.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, як оформити інвалідність особам, які перебувають за кордоном, під час дії воєнного стану в Україні.