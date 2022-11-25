Громадяни України за кордоном можуть отримати лікарняні та декретні виплати: ФССУ дало інструкцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Попри вимушену евакуацію за кордон через повномасштабну війну, українські працівники мають право отримати лікарняні і декретні виплати від Фонду соціального страхування України. Зокрема, для застрахованих осіб ФССУ фінансує лікарняні та декретні допомоги. Про це повідомляє пресслужба ФССУ, передає УНН.
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“Передусім треба звернутися за медичною допомогою до місцевого лікаря. Він має надати документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності. Далі потрібно зв’язатися зі своїм лікарем в Україні, наприклад, за допомогою електронної пошти чи месенджера”, — пояснюють у відомстві.
Деталі
Як зазначається, на підставі іноземного підтвердження (виписки чи довідки із зазначеним діагнозом) лікар в Україні зможе створити для вас медичний висновок дистанційно.
“Щойно медвисновок буде створено, е-лікарняний сформується автоматично — такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України. Для отримання допомоги роботодавець має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату”, — додають у пресслужбі.
Доповнення
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, як оформити інвалідність особам, які перебувають за кордоном, під час дії воєнного стану в Україні.