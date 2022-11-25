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Граждане Украины за границей могут получить больничные и декретные виплаты: ФССУ дало инструкцию

Киев • УНН

 • 1078887 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Несмотря на вынужденную эвакуацию за границу из-за полномасштабной войны, украинские работники имеют право получить больничные и декретные выплаты от Фонда социального страхования Украины. В частности, для застрахованных лиц ФССУ финансирует больничные и декретные пособия. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ, передает УНН.

Цитата

“Прежде всего следует обратиться за медицинской помощью к местному врачу. Он должен предоставить документальное подтверждение факта временной нетрудоспособности. Далее нужно связаться со своим врачом в Украине, например, с помощью электронной почты или мессенджера”, — объясняют в ведомстве.

Детали

Как отмечается, на основании иностранного подтверждения (выписки или справки с указанным диагнозом) врач в Украине сможет создать для вас медицинское заключение дистанционно.

“Как только медвывод будет создан, е-больничный сформируется автоматически — такой созданный без личного приема больничный является основанием для получения помощи от Фонда социального страхования Украины. Для получения помощи работодатель должен обработать е-больничный, сформировать за ним заявление-расчет и подать его в Фонд на оплату”, — добавляют в пресс-службе.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.

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