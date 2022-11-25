Граждане Украины за границей могут получить больничные и декретные виплаты: ФССУ дало инструкцию

Цитата

“Прежде всего следует обратиться за медицинской помощью к местному врачу. Он должен предоставить документальное подтверждение факта временной нетрудоспособности. Далее нужно связаться со своим врачом в Украине, например, с помощью электронной почты или мессенджера”, — объясняют в ведомстве.

Детали

Как отмечается, на основании иностранного подтверждения (выписки или справки с указанным диагнозом) врач в Украине сможет создать для вас медицинское заключение дистанционно.

“Как только медвывод будет создан, е-больничный сформируется автоматически — такой созданный без личного приема больничный является основанием для получения помощи от Фонда социального страхования Украины. Для получения помощи работодатель должен обработать е-больничный, сформировать за ним заявление-расчет и подать его в Фонд на оплату”, — добавляют в пресс-службе.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.