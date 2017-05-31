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Громадяни України з окупованих територій зможуть користуватись "безвізом" - М.Беца

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Безвізовий режим з країнами ЄС буде поширюватись на всіх громадян України, в тому числі на тих, хто перебуває на непідконтрольних уряду територіях. Про це під час онлайн-конференції повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.

Громадяни України з окупованих територій зможуть користуватись "безвізом" - М.Беца

"Як нам повідомили європейські партнери, що безвізовий режим буде поширюватись на всіх громадян, у тому числі на громадян України, які знаходяться на непідконтрольних територіях за умови наявності біометричного паспорту на загальних підставах", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, 17 травня рішення про надання Україні "безвізу" з ЄС підписали у Страсбурзі. Українці зможуть їздити до країн ЄС без віз через 20 днів після офіційного опублікування документу, або ж з 11 червня.

Європарламент 6 квітня підтримав надання "безвізу" Україні. Рада ЄС схвалила остаточне рішення про надання "безвізу" Україні 11 травня. Згідно з рішенням, українці, які мають біометричний паспорт, зможуть поїхати до ЄС без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду для туризму, відвідування родичів або друзів, або для комерційних цілей, але не для працевлаштування.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення 27 лютого. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

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