Граждане Украины с оккупированных территорий смогут пользоваться "безвизом" - М.Беца

"Как нам сообщили европейские партнеры, что безвизовый режим будет распространяться на всех граждан, в том числе на граждан Украины, которые находятся на неподконтрольных территориях при условии наличия биометрического паспорта на общих основаниях", - сообщила она.

Как сообщал УНН, 17 мая решение о предоставлении Украине "безвиза" с ЕС подписали в Страсбурге. Украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз через 20 дней после официального опубликования документа, или же с 11 июня.

Европарламент 6 апреля поддержал предоставление "безвиза" Украине. Совет ЕС одобрил окончательное решение о предоставлении "безвиза" Украине 11 мая. Согласно решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления 27 февраля. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.