Граждане Украины с оккупированных территорий смогут пользоваться "безвизом" - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Безвизовый режим со странами ЕС будет распространяться на всех граждан Украины, в том числе на тех, кто находится на неподконтрольных правительству территориях. Об этом во время онлайн-конференции сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Как нам сообщили европейские партнеры, что безвизовый режим будет распространяться на всех граждан, в том числе на граждан Украины, которые находятся на неподконтрольных территориях при условии наличия биометрического паспорта на общих основаниях", - сообщила она.
Как сообщал УНН, 17 мая решение о предоставлении Украине "безвиза" с ЕС подписали в Страсбурге. Украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз через 20 дней после официального опубликования документа, или же с 11 июня.
Европарламент 6 апреля поддержал предоставление "безвиза" Украине. Совет ЕС одобрил окончательное решение о предоставлении "безвиза" Украине 11 мая. Согласно решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства.
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления 27 февраля. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.