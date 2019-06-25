Громадяни України продавали власні органи у Казахстан - Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Заступник глави Національної поліції України Вячеслав Аброськін зустрівся з працівниками поліції Республіки Казахстан, які за узгодженням з Генеральною прокуратурою України проводять необхідні дії по кримінальному провадженню, порушеному за фактом торгівлі органами, пише УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
На сьогодні в Казахстані по даному кримінальному провадженню заарештовано декілька осіб, один з них лікар-трансплантолог.
Зокрема, 20 осіб, які продали свої нирки — це громадяни України.
“Кожна людина за свою нирку отримувала від 10 до 15 тисяч долларів США, а людині, яка придбала цю нирку, взагалі це коштувало до 150 тисяч долларів США. Один із допитаних наших співгромадян розповів, що свою нирку він продав, щоб заплатити за проведення операції його онкохворої жінки, інший — просто, щоб жити”, — повідомив Аброськін.
“І ці наші нещасні громадяни — прості постачальники органів, а взагалі за всім цим стоїть міжнародна організована злочинність, яка наживається на людському горі”, — резюмував правоохоронець.
Нагадуємо, в Україні розслідували близько 300 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.