Граждане Украины продавали собственные органы в Казахстан - Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин встретился с работниками полиции Республики Казахстан, по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами, пишет УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.
На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них врач-трансплантолог.
В частности, 20 человек, которые продали свои почки — это граждане Украины.
“Каждый человек за свою почку получала от 10 до 15 тысяч долларов США, а человеку, который приобрела эту почку, вообще это стоило до 150 тысяч долларов США. Один из допрошенных наших сограждан рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольного женщины, другой — просто, чтобы жить”, — сообщил Аброськин.
“И эти наши несчастные граждане — простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе”, — резюмировал правоохранитель.
Напоминаем, в Украине расследовали около 300 преступлений, связанных с торговлей людьми.