Громадяни Румунії підтримали на референдумі жорсткіший антикорупційний курс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Громадяни Румунії проголосували на референдумі, котрий відбувся в неділю, 26 травня, за послідовне покарання корумпованих чиновників. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Крім того, виборці висловилися за те, щоб уряд більше не міг змінювати закони на користь підозрюваних у корупції посадовців. Про це повідомила в понеділок, 27 травня, Центральна виборча комісія Румунії.
Учасники голосування могли дати відповідь на запитання, чи вони виступають за заборону помилування та амністії за корупційні злочини.
Другим винесеним на референдум запитанням було те, чи вони підтримують заборону змін судового законодавства за прискореною процедурою, шляхом екстрених розпоряджень уряду, тобто в обхід парламенту, а також чи мають бути розширені можливості подавати конституційні скарги.
На обидва запитання 6,3 мільйона румунських виборців відповіли "так". Ще близько мільйона голосів було віддано за відповідь "ні" на ці обидва запитання.
Румунський президент Клаус Йоганіс, котрий був ініціатором плебісциту, привітав результати народного волевиявлення. "Віднині починаються зміни на краще в Румунії", - цитує його слова агентство dpa. Утім результати референдуму не мають юридичної зобов'язувальної сили.
Нагадаємо, суд в Румунії залишив в силі вирок про 3,5 роки ув'язнення лідера правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні.