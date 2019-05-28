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Граждане Румынии поддержали на референдуме жесткий антикоррупционный курс

Граждане Румынии поддержали на референдуме жесткий антикоррупционный курс

Киев  •  УНН

 • 7783 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Граждане Румынии проголосовали на референдуме, который состоялся в воскресенье, 26 мая, за последовательное наказание коррумпированных чиновников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Кроме того, избиратели высказались за то, чтобы правительство не могло менять законы в пользу подозреваемых в коррупции чиновников. Об этом сообщила в понедельник, 27 мая, Центральная избирательная комиссия Румынии.

Участники голосования могли дать ответ на вопрос, они выступают за запрет помилования и амнистии за коррупционные преступления.

Вторым вынесенным на референдум вопросом было то, они поддерживают запрет изменений судебного законодательства по ускоренной процедуре, путем экстренных распоряжений правительства, то есть в обход парламента, а также имеют быть расширены возможности подавать конституционные жалобы.

На оба вопроса 6,3 миллиона румынских избирателей ответили "да". Еще около миллиона голосов было отдано за ответ "нет" на эти оба вопроса.

Румынский президент Клаус Йоганис, который был инициатором плебисцита, приветствовал результаты народного волеизъявления. "Отныне начинаются перемены к лучшему в Румынии", - цитирует его слова агентство dpa. Впрочем результаты референдума не имеют юридической обязывающей силы.

Напомним, суд в Румынии оставил в силе приговор о 3,5 года заключения лидера правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни.

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