Громадяни переказали 145 тис. грн на рахунок Міноборони цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У рамках акції “Підтримай українську армію” на рахунки Міністерства оборони за 4 місяці поточного року надійшло вже 145 тис. грн. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Цього року громадяни переказали для потреб Збройних сил України вже 145 тис. грн. Із цієї суми понад 63 тис. грн - це грошові перекази на матеріально-технічне, решта - на медичне забезпечення Збройних сил України”, — сказав він.
Також він повідомив, що за минулий рік у рамках акції на рахунки Міноборони надійшло майже 850 тис. грн.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що у складі відомства - 25% військових.