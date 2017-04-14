Граждане перечислили 145 тыс. грн на счет Минобороны в этом году

"В этом году граждане перевели для нужд Вооруженных сил Украины уже 145 тыс. грн. Из этой суммы более 63 тыс. грн - это денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Также он сообщил, что за прошедший год в рамках акции на счета Минобороны поступило почти 850 тыс. грн.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в составе ведомства - 25% военных.