Граждане перечислили 145 тыс. грн на счет Минобороны в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В рамках акции "Поддержи украинскую армию" на счета Министерства обороны за 4 месяца текущего года поступило уже 145 тыс. грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В этом году граждане перевели для нужд Вооруженных сил Украины уже 145 тыс. грн. Из этой суммы более 63 тыс. грн - это денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины", - сказал он.
Также он сообщил, что за прошедший год в рамках акции на счета Минобороны поступило почти 850 тыс. грн.
Напомним, в Минобороны сообщили, что в составе ведомства - 25% военных.