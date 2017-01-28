Громадянам Іраку та Ємену заборонили виліт до Нью-Йорка через указ Д.Трампа - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В аеропорту Каїра заборонили посадку на борт літака в США п'ятьом громадянам Іраку, а також одному громадянину Ємену. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в аеропорту, передає УНН.

Як відзначає видання, дане рішення було прийнято після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про заборону на в'їзд в країну громадянам з семи країн з переважно мусульманським населенням.

Відзначається, що пасажирів зупинили під час пересадки в Каїрі, після чого перенаправили на рейси в їх рідні країни, незважаючи на наявність дійсних віз.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в’їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.

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