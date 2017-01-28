Гражданам Ирака и Йемена запретили вылет в Нью-Йорк из-за указа Д.Трампа - СМИ

Как отмечает издание, данное решение было принято после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Отмечается, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны, несмотря на наличие действительных виз.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.