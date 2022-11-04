Громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному - затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Правоохоронці затримали громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області, передає УНН.
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"Поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича. Охоронці порядку миттю вирушили на місце події. На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією — постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Потерпілим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.
Доповнення
Як писав УНН, у Рівному на вулиці Романа Шухевича вчора, 4 листопада, стався вибух. Правоохоронці попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок. Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 21 години.