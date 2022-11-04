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Громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному - затримали

Громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному - затримали

Київ • УНН

 • 227771 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Правоохоронці затримали громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області, передає УНН.

Цитата

"Поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича. Охоронці порядку миттю вирушили на місце події. На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією — постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Потерпілим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Доповнення

Як писав УНН, у Рівному на вулиці Романа Шухевича вчора, 4 листопада, стався вибух. Правоохоронці попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок. Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 21 години.

Українські Національні Новини

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