Граждан, причастных к взрыву гранаты в Ровно – задержали

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"Полицейские получили вызов о конфликте с вероятным применением гранаты на улице Романа Шухевича. Стражи порядка мигом отправились на место происшествия. На детской площадке во дворе одной из многоэтажек инспекторы обнаружили заявительницу, которая указала на мужчину с гранатой в руках. Вдруг неизвестный мужчина бросил гранату, которая сдетонировала", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, пострадали пять человек, среди которых малолетний ребенок и патрульный.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Дополнение

Как писал УНН, в Ровно по улице Романа Шухевича вчера, 4 ноября, произошел взрыв. Правоохранители предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек. Уведомление о взрыве поступило в полицию около 21 часа.