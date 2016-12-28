Громадський транспорт Києва змінить графік роботи на новорічні свята

ukru
04:30 • 12037 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 50741 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 103151 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 128367 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 134410 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 231180 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169928 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189750 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172881 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165030 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
76 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 20210 перегляди
Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

28 березня, 20:39 • 16157 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 17049 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 15996 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 27100 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 231181 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353689 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370528 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286656 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55903 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73004 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84814 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168707 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171280 перегляди
Актуальне
Громадський транспорт Києва змінить графік роботи на новорічні свята

Громадський транспорт Києва змінить графік роботи на новорічні свята

Київ • УНН

 • 8826 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу громадського транспорту буде внесено зміни. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, з 31 грудня з 20:00 до 2:00 1 січня 2017 року, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00, а також 7 січня 2016 з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

Зокрема, роботу тролейбусного маршруту № 6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка — просп. Маршала Рокоссовського — вул. Полярна — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — станція метро “Лук’янівська” в зворотному напрямку за цією ж схемою;

Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме так: вул. Щусєва — вул. Ризька — вул. Дорогожицька — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою;

Тролейбусний маршрут № 18 курсуватиме за наступною схемою: вул. Сошенка — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

Варто зазначити, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді автобусні маршрути № 24 та № 114 курсуватимуть за схемою руху робочого дня.

Роботу нічних маршрутів міського пасажирського транспорту в ніч із 6 на 7 січня 2017 року в разі необхідності буде посилено. У відомстві зазначають, що з 30 грудня 2016 року в столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, столичне метро у новорічну ніч працюватиме на три години довше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71