Громадський транспорт Києва змінить графік роботи на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу громадського транспорту буде внесено зміни. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, з 31 грудня з 20:00 до 2:00 1 січня 2017 року, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00, а також 7 січня 2016 з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.
Зокрема, роботу тролейбусного маршруту № 6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка — просп. Маршала Рокоссовського — вул. Полярна — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — станція метро “Лук’янівська” в зворотному напрямку за цією ж схемою;
Тролейбусний маршрут № 16 курсуватиме так: вул. Щусєва — вул. Ризька — вул. Дорогожицька — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою;
Тролейбусний маршрут № 18 курсуватиме за наступною схемою: вул. Сошенка — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.
Варто зазначити, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді автобусні маршрути № 24 та № 114 курсуватимуть за схемою руху робочого дня.
Роботу нічних маршрутів міського пасажирського транспорту в ніч із 6 на 7 січня 2017 року в разі необхідності буде посилено. У відомстві зазначають, що з 30 грудня 2016 року в столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, столичне метро у новорічну ніч працюватиме на три години довше.