Общественный транспорт Киева изменит график работы на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от ул. Софиевской, 23 до Михайловской площади, в работу общественного транспорта будут внесены изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, с 31 декабря с 20:00 до 2:00 1 января 2017 г., 1 января 2017 г. с 14:00 до 20:00, а также 7 января 2016 г. с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено.
В частности, работа троллейбусного маршрута № 6 будет организована по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская" в обратном направлении по этой же схеме;
Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать так: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме;
Троллейбусный маршрут № 18 будет курсировать по следующей схеме: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме.
Стоит отметить, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.
Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 г. в случае необходимости будет усилена. В ведомстве отмечают, что с 30 декабря 2016 года в столице организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.
Напомним, как сообщал УНН, столичное метро в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше.