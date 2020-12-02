Громадськість продовжує протестувати під стінами Мінрегіону, вимагаючи відставки Чернишова

Громадськість організувала "поховальну процесію" з оркестром, який грав сумну музику. Під стіни міністерства люди принесли імпровізовану "труну", на якій написано: "Реформа ДАБІ 2019-2020 RIP".

"Вони не просто провалили реформи, а організували злочинну корупційну схему. Ми хочемо "поховати" корупцію Мінрегіону. Оскільки саме міністр і є тією відповідальною особою, яка приховує "тіло реформ", що вмерло і засмерділось у його кабінеті. Ми вирішили очистити Мінрегіон від нечистот. Тому намагаємося змусити міністра винести і віддати нам "труп реформи ДАБІ", - заявив один із активістів.

За його словами, поліція, що охороняла міністерство, не дозволила водію автівки з їхнім реквізитом зупинитися під стінами будівлі. Хоча, як пояснює мітингувальник, він мав право припаркуватися там.

"Водій не став сперечатися та від’їхав на декілька кварталів, щоб там розвантажитись. Але поліцейські з охорони Мінрегіону вислідкували його, незаконно проникли до автівки та вилучили увесь реквізит, який ми підготували для акції. Фактично - його викрали!", - розповів активіст.

Протестувальники наполягають, що необхідна термінова присутність прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і Президента Володимира Зеленського - для прийняття рішення про звільнення Чернишова та його людей у ДАБІ.

Нагадаємо, 1 грудня мітингувальники вийшли під Мінрегіон з палатками та плакатами з вимогою від Чернишова вийти до них та звітувати про свої "досягнення" за 9 місяців роботи. За їхніми словами, вони втомилися від бездіяльності міністра та "злочинної корупційної схеми роботи ДАБІ", яка, на переконання активістів, здійснюється під його керівництвом.