Грицак про справу Рубана: рівень терористичної загрози був найбільший за часів незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Петро Порошенко заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо попередження терактів в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АП.
В.Грицак, зокрема, повідомив, що завдяки вжитим СБУ заходам вдалося попередити масштабні терористичні акти, які мали бути вчинені найближчим часом у місті Києві та в інших містах України.
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“Вчора, 8 березня 2018 року, при спробі переміщення на підконтрольну Україні територію з непідконтрольної був затриманий громадянин України Володимир Рубан з великим, я б сказав дуже великим, об’ємом засобів ураження. Це зброя, вибухові матеріали, кулемети та інші військові засоби ураження”, — повідомив очільник СБУ.
За його словами, злочинна діяльність його групи документувалася Службою протягом тривалого часу, завдяки чому вдалося встановити дуже багато деталей підготовки злочину.
“Хочу повідомити, що рівень терористичної загрози для українців ми вважаємо був найбільший за часів незалежності нашої держави”, — наголосив Грицак.
Він зазначив, що сьогодні на брифінгу повідомить більше деталей справи і зазначив, що вони “для декого будуть шокуючими”.
Як повідомляв УНН, 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9:15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд міста Києва арештував В.Рубана на два місяці без права внесення застави.