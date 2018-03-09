Грицак о деле Рубана: уровень террористической угрозы был наибольший за время независимости

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака по предупреждению терактов в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.

В.Грицак, в частности, сообщил, что благодаря принятым СБУ мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые должны быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах Украины.

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"Вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украины территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим, я бы сказал очень большим, объемом средств поражения. Это оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения", - сообщил глава СБУ.

По его словам, преступная деятельность его группы документировалась Службой течение длительного времени, благодаря чему удалось установить очень многие детали подготовки преступления.

"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый большой за время независимости нашего государства", - подчеркнул В.Грицак.

Он отметил, что сегодня на брифинге сообщит больше деталей дела и отметил, что они "для некоторых будут шокирующими".

Как сообщал УНН, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в 9:15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, которое было спрятано в мебели.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд города Киева арестовал В.Рубана на два месяца без права внесения залога.

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