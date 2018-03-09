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Грицак про планований теракт у Києві: мало бути багато крові, трупів і хаос

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу у п’ятницю розповів про деталі теракту у Києві, що планував затриманий керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус" Володимир Рубан за вказівкою Москви, передає кореспондент УНН.

“Надалі ми надамо свідчення, документальні свідчення того, що планувалися масові, я підкреслюю, масові теракти. З мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва, і на запитання: там же мирні люди, будинки мирних людей? - Це нікого насправді не хвилювало. Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Йшлося про тисячі загиблих, і як говорили їхні куратори з "ДНР" та з Москви, має бути багато крові, багато трупів і має бути хаос, внаслідок якого люди мають вийти на вулицю, а війська мають повернутися з зони АТО до міста Києва, щоб показати, що в Україні є громадянська війна”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 8 березня Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

Голова СБУ заявив, що В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.

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