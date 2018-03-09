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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31589 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46764 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51006 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100367 просмотра

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Грицак о теракте в Киеве: планировалось много крови, трупов и хаос

Грицак о теракте в Киеве: планировалось много крови, трупов и хаос

Киев  •  УНН

 • 15317 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга в пятницу рассказал о деталях теракта в Киеве, который планировал задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан по указанию Москвы, передает корреспондент УНН.

"В дальнейшем мы предоставим показания, документальные свидетельства того, что планировались массовые, я подчеркиваю, массовые теракты. С минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева, и на вопрос: там же мирные люди, дома мирных людей? - Это никого на самом деле не волновало. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших, и, как говорили их кураторы из "ДНР" и из Москвы, должно быть много крови, много трупов и должен быть хаос, в результате которого люди должны выйти на улицу, а войска должны вернуться с зоны АТО в город Киев, чтобы показать, что в Украине гражданская война", - сказал он.

Как сообщал УНН, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, спрятанный в мебели.

Председатель СБУ заявил, что В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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