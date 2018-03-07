Грип в Україні: епідпоріг перевищений на 27%, за тиждень померли троє людей

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом тижня (25 лютого — 4 березня) на грип та ГРВІ захворіли 281 449 осіб, епідемічний поріг в Україні перевищений на 27,2%. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

“На звітному тижні на грип та ГРВІ захворіло 281 449 осіб, із них 65,1 % діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 725,4 на 100 тисяч населення, що перевищує епідемічний поріг по Україні на 27,4 % та свідчить про високу інтенсивність активності грипу та ГРВІ”, — сказано у повідомленні.

Порівняно з минулим тижнем показники темпу приросту захворюваності серед дорослих збільшилися на 1,5 %, водночас серед дітей до 17 років зменшилися на 8,3%.

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Епідемічні пороги перевищені в шести областях: Волинська — 21,5%, Житомирська — 25,7%, Рівненська — 7,9%, Тернопільська — 15,9%, Черкаська — 1,5% та Чернівецька — 4,1%.

До лікарень було госпіталізовано 3,2% від загальної кількості захворілих.

Протягом тижня було підтверджено три летальних випадки від грипу типу В. Випадки сталися в Запорізькій (чоловік 47 років), Кіровоградській (жінка 45 років) та Харківській (хлопчик 6 років) областях.

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