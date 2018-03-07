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Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 27%, за неделю умерли три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение недели (25 февраля - 4 марта) гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в Украине превышен на 27,2%. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"На отчетной неделе гриппом и ОРВИ заболело 281 449 человек, из них 65,1% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 725,4 на 100 тысяч населения, что превышает эпидемический порог по Украине на 27,4% и свидетельствует о высокой интенсивности активности гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлой неделей показатели темпа прироста заболеваемости среди взрослых увеличились на 1,5%, тогда как среди детей до 17 лет уменьшились на 8,3%.

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Эпидемические пороги превышены в шести областях: Волынская - 21,5%, Житомирская - 25,7%, Ровенская - 7,9%, Тернопольская - 15,9%, Черкасская - 1,5% и Черновицкая - 4,1%.

В больницы были госпитализированы 3,2% от общего количества заболевших.

В течение недели было подтверждено три летальных случая от гриппа типа В. Случаи произошли в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях.

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