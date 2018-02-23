Гриневич: у ВР подано законопроект про збільшення перехідного періоду "мовної статті" до 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який може збільшити перехідний період мовної статті Закону України "Про освіту" до 5 років. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з делегацією представників Ради Європи, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
"Зі свого боку ми прийняли рекомендації Венеційської комісії та зараз працюємо над їх імплементацію. Ви можете ознайомитися з "Дорожньою картою імплементації статті 7 "Мова освіти" Закону України "Про освіту". Тут ми пропонуємо до розгляду графік консультацій, наш план дій щодо реалізації інших рекомендацій Венеційської комісії. Також хочу повідомити, що Уряд вже подав до парламенту і у Верховній Раді зареєстровано проект закону, що передбачає видовження перехідного періоду до 5 років – з 2017 до 2023 року", - повідомила Гриневич.
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Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодилось з рекомендацією Венеційської комісії щодо продовження перехідного етапу для імплементації мовної статті закону “Про освіту” до 2023 року.
Народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону “Про освіту”, підтримавши його 255 голосами.