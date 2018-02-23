Гриневич: в ВР внесен законопроект об увеличении переходного периода "языковой статьи" до 5 лет

"Со своей стороны мы приняли рекомендации Венецианской комиссии и сейчас работаем над их имплементацию. Вы можете ознакомиться с "Дорожной картой имплементации статьи 7 "Язык образования" Закона Украины "Об образовании". Здесь мы предлагаем к рассмотрению график консультаций, наш план действий по реализации других рекомендаций Венецианской комиссии. Также хочу сообщить, что Правительство уже подало в парламент и в Верховную Раду зарегистрированный проект закона, предусматривающий удлинение переходного периода до 5 лет - с 2017 до 2023 года", - сообщила Гриневич.

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Напомним, Министерство образования и науки Украины согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии о продолжении переходного этапа для имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", поддержав его 255 голосами.