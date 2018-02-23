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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73247 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76142 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106543 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Гриневич: в ВР внесен законопроект об увеличении переходного периода "языковой статьи" до 5 лет

Гриневич: в ВР внесен законопроект об увеличении переходного периода "языковой статьи" до 5 лет

Киев  •  УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который может увеличить переходный период языковой статьи Закона Украины "Об образовании" до 5 лет. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с делегацией представителей Совета Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Со своей стороны мы приняли рекомендации Венецианской комиссии и сейчас работаем над их имплементацию. Вы можете ознакомиться с "Дорожной картой имплементации статьи 7 "Язык образования" Закона Украины "Об образовании". Здесь мы предлагаем к рассмотрению график консультаций, наш план действий по реализации других рекомендаций Венецианской комиссии. Также хочу сообщить, что Правительство уже подало в парламент и в Верховную Раду зарегистрированный проект закона, предусматривающий удлинение переходного периода до 5 лет - с 2017 до 2023 года", - сообщила Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают продлить переходный этап имплементации "языковой статьи" до 2023 года

Напомним, Министерство образования и науки Украины согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии о продолжении переходного этапа для имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", поддержав его 255 голосами.

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