Гриневич: в ВР внесен законопроект об увеличении переходного периода "языковой статьи" до 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который может увеличить переходный период языковой статьи Закона Украины "Об образовании" до 5 лет. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с делегацией представителей Совета Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Со своей стороны мы приняли рекомендации Венецианской комиссии и сейчас работаем над их имплементацию. Вы можете ознакомиться с "Дорожной картой имплементации статьи 7 "Язык образования" Закона Украины "Об образовании". Здесь мы предлагаем к рассмотрению график консультаций, наш план действий по реализации других рекомендаций Венецианской комиссии. Также хочу сообщить, что Правительство уже подало в парламент и в Верховную Раду зарегистрированный проект закона, предусматривающий удлинение переходного периода до 5 лет - с 2017 до 2023 года", - сообщила Гриневич.
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Напомним, Министерство образования и науки Украины согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии о продолжении переходного этапа для имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.
Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", поддержав его 255 голосами.