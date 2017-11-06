Гриневич - послам НАТО: кожна українська дитина має володіти державною мовою

“Як міністр освіти і науки України я вірю в європейські цінності. Я переконана, що цивілізований діалог є однією з тих основоположних європейських цінностей, які спрямовуватимуть наше співробітництво. Ми розглядаємо системні реформи як найважливіший інструмент забезпечення нашого європейського майбутнього”, — зазначила міністр.

Одним із основних питань країн-членів НАТО було, чи готова Україна імплементувати рекомендації Венеційської комісії.

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України “Про освіту” з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.



Л.Гриневич наголосила, що це відбудеться лише за умови, якщо рекомендації дозволять кожній українській дитині на прийнятному рівні володіти державною мовою.

“Закон не обмежує жодних конституційних прав громадян України — представників національних меншин. Навпаки, новий Закон „Про освіту“ передбачає ширші можливості для використання їхнього законного права на рівний доступ до якісної освіти у всій країні”, зазначила міністр.

За її словами, Україна прагне спілкуватися з партнерами “мовою не політичних, а освітніх аргументів”. Гриневич зазначила, що мала зустрічі та перемовини з Міністрами освіти Польщі, Румунії, Молдови та Болгарії, а також з Міністром людських ресурсів Угорщини.

“Ми прагнемо до подальшої співпраці та спілкування з партнерами. Однак ми сподіваємось, що наша відкритість відповідатиме адекватному розумінню наших аргументів”, — додала вона.