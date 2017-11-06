Гриневич - послам НАТО: каждый украинский ребенок должен владеть государственным языком

"Как министр образования и науки Украины я верю в европейские ценности. Я убеждена, что цивилизованный диалог является одной из основных европейских ценностей, которые будут направлять наше сотрудничество. Мы рассматриваем системные реформы как важнейший инструмент обеспечения нашего европейского будущего", - отметила министр.

Одним из основных вопросов стран-членов НАТО было, готова ли Украина имплементировать рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует выводы относительно закона Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.



Гриневич подчеркнула, что это произойдет только при условии, если рекомендации позволят каждому украинскому ребенку на приемлемом уровне владеть государственным языком.

"Закон не ограничивает никаких конституционных прав граждан Украины - представителей национальных меньшинств. Напротив, новый закон "Об образовании" предусматривает широкие возможности для использования их законного права на равный доступ к качественному образованию во всей стране", - отметила министр.

По ее словам, Украина стремится общаться с партнерами "языком не политических, а образовательных аргументов". Гриневич отметила, что встречалась и вела переговоры с министрами образования Польши, Румынии, Молдовы и Болгарии, а также с министром человеческих ресурсов Венгрии.

"Мы стремимся к дальнейшему сотрудничеству и общению с партнерами. Однако мы надеемся, что наша открытость отвечать адекватному пониманию наших аргументов", - добавила она.