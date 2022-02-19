Грецькі рятувальники шукають 12 зниклих безвісти людей з палаючого порому в Іонічному морі

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Рятувальні групи в Греції почали шукати 12 людей, які, як вважають, зникли безвісти після того, як пором загорівся в Іонічному морі по дорозі до Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.