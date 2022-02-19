Грецькі рятувальники шукають 12 зниклих безвісти людей з палаючого порому в Іонічному морі

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 22241 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 51171 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 54222 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 85513 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 147077 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 165226 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212075 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199831 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186955 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157819 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 72719 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 75807 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 73502 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 54453 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 78849 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 78856 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 54459 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 231881 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 356186 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 613138 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 74546 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 113987 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 140297 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 161945 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 174753 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Грецькі рятувальники шукають 12 зниклих безвісти людей з палаючого порому в Іонічному морі

Грецькі рятувальники шукають 12 зниклих безвісти людей з палаючого порому в Іонічному морі

Київ • УНН

 • 9461 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Рятувальні групи в Греції почали шукати 12 людей, які, як вважають, зникли безвісти після того, як пором загорівся в Іонічному морі по дорозі до Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Працюючи всю ніч, намагаючись загасити вогонь, що спалахнув у п’ятницю, пожежні судна оточили Euroferry Olympia, який перевозив понад 290 пасажирів та членів екіпажу. Грецька берегова охорона та інші човни евакуювали близько 280 з них на Корфу.

Цитата

«Коли ми сіли в човни, я сказав: «Я втік з пекла», — розповів водій вантажівки Дімітріс Караоланідіс.

На фотографіях, зроблених у суботу вранці, видно, що над судном, на якому перевозили 153 вантажівки та 32 легкові, нависає густий дим.

Прокуратура Греції на острові Корфу розпорядилася провести розслідування причин пожежі, яка спалахнула через три години після того, як пором вийшов з порту Ігумениця (Греція) до італійського порту Бріндізі. Італійська компанія, яка керувала поромом, повідомила, що пожежа виникла в трюмі, де стояли транспортні засоби.

Капітан корабля і двоє інженерів були заарештовані в п'ятницю, але того ж дня були звільнені, повідомили влада.

Як виявилося пізніше, одна особа, з 12 зниклих, не значилася в реєстрі пасажирів.

Вважається, що інші зниклі пасажири були переважно з Болгарії. За словами чиновників, серед врятованих людей були громадяни Албанії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Греції, Італії та Литви.

Нагадаємо

Покинутий у вогні вантажний корабель, наповнений автомобілями, дрейфує в Атлантичному океані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07