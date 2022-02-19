Грецькі рятувальники шукають 12 зниклих безвісти людей з палаючого порому в Іонічному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Рятувальні групи в Греції почали шукати 12 людей, які, як вважають, зникли безвісти після того, як пором загорівся в Іонічному морі по дорозі до Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Працюючи всю ніч, намагаючись загасити вогонь, що спалахнув у п’ятницю, пожежні судна оточили Euroferry Olympia, який перевозив понад 290 пасажирів та членів екіпажу. Грецька берегова охорона та інші човни евакуювали близько 280 з них на Корфу.
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«Коли ми сіли в човни, я сказав: «Я втік з пекла», — розповів водій вантажівки Дімітріс Караоланідіс.
На фотографіях, зроблених у суботу вранці, видно, що над судном, на якому перевозили 153 вантажівки та 32 легкові, нависає густий дим.
Прокуратура Греції на острові Корфу розпорядилася провести розслідування причин пожежі, яка спалахнула через три години після того, як пором вийшов з порту Ігумениця (Греція) до італійського порту Бріндізі. Італійська компанія, яка керувала поромом, повідомила, що пожежа виникла в трюмі, де стояли транспортні засоби.
Капітан корабля і двоє інженерів були заарештовані в п'ятницю, але того ж дня були звільнені, повідомили влада.
Як виявилося пізніше, одна особа, з 12 зниклих, не значилася в реєстрі пасажирів.
Вважається, що інші зниклі пасажири були переважно з Болгарії. За словами чиновників, серед врятованих людей були громадяни Албанії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Греції, Італії та Литви.
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