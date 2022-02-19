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Греческие спасатели ищут 12 пропавших без вести людей с горящего парома в Ионическом море

Греческие спасатели ищут 12 пропавших без вести людей с горящего парома в Ионическом море

Киев • УНН

 • 9461 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Спасательные группы в Греции начали искать 12 человек, которые, как полагают, пропали без вести после того, как паром загорелся в Ионическом море по дороге в Италию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Работая всю ночь, пытаясь потушить огонь, вспыхнувший в пятницу, пожарные корабля окружили Euroferry Olympia, который перевозил более 290 пассажиров и членов экипажа. Греческая береговая охрана и другие лодки эвакуировали около 280 из них на Корфу.

Цитата

"Когда мы сели в лодки, я сказал: "Я сбежал из ада", — рассказал водитель грузовика Димитрис Караоланидис.

На фотографиях, сделанных в субботу утром, видно, что над судном, на котором перевозили 153 грузовики и 32 легковых, нависает густой дым.

Прокуратура Греции на острове Корфу распорядилась провести расследование причин пожара, который вспыхнул через три часа после того, как паром вышел из порта Игуменица (Греция) в итальянский порт Бриндизи. Итальянская компания, которая управляла паромом, сообщила, что пожар возник в трюме, где стояли транспортные средства.

Капитан корабля и двое инженеров были арестованы в пятницу, но в тот же день были освобождены, сообщили власти.

Как оказалось позже, одно лицо, из 12 пропавших, не значилось в реестре пассажиров.

Считается, что другие пропавшие пассажиры были преимущественно из Болгарии. По словам чиновников, среди спасенных людей были граждане Албании, Турции, Болгарии, Румынии, Греции, Италии и Литвы.

Напомним

Заброшенный в огне грузовой корабль, наполнен автомобилями, дрейфует в Атлантическом океане.

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