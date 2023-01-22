Грецька поліція не знайшла бомби на рейсі Ryanair з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Грецька поліція заявила, що не знайшла вибухівки на борту літака Ryanair, що летів з Польщі, після попереднього повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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“Обшук пасажирів і літака “не виявив нічого підозрілого”, — йдеться в заяві поліції.
Деталі
За словами грецьких офіційних осіб, літак Boeing 737 з Катовіце зі 190 людьми на борту приземлився в Афінах у супроводі двох літаків F-16, після того, як раніше його супроводжували угорські військові літаки.
Пьотр Адамчик, менеджер зі зв’язків з громадськістю аеропорту Катовіце, сказав, що вони отримали телефонне попередження, коли літак пролітав над Словаччиною.
“Після того, як літак злетів, в інформаційний центр аеропорту надійшов дзвінок про можливу наявність вибухового пристрою на борту”, — сказав Адамчик в інтерв’ю AFP.
Доповнення
За даними поліції, літак приземлився у віддаленому районі злітно-посадкової смуги, вказаному грецькою владою, далеко від інших літаків. На місце виїхала пожежна команда, спеціальна група Управління зі знешкодження вибухових пристроїв та загін поліції, щоб ретельно перевірити літак.