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Грецька поліція не знайшла бомби на рейсі Ryanair з Польщі

Київ • УНН

 • 998410 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Грецька поліція заявила, що не знайшла вибухівки на борту літака Ryanair, що летів з Польщі, після попереднього повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Грецька поліція не знайшла бомби на рейсі Ryanair з Польщі

Цитата

“Обшук пасажирів і літака “не виявив нічого підозрілого”, — йдеться в заяві поліції.

Деталі

За словами грецьких офіційних осіб, літак Boeing 737 з Катовіце зі 190 людьми на борту приземлився в Афінах у супроводі двох літаків F-16, після того, як раніше його супроводжували угорські військові літаки.

Пьотр Адамчик, менеджер зі зв’язків з громадськістю аеропорту Катовіце, сказав, що вони отримали телефонне попередження, коли літак пролітав над Словаччиною.

“Після того, як літак злетів, в інформаційний центр аеропорту надійшов дзвінок про можливу наявність вибухового пристрою на борту”, — сказав Адамчик в інтерв’ю AFP.

Доповнення

За даними поліції, літак приземлився у віддаленому районі злітно-посадкової смуги, вказаному грецькою владою, далеко від інших літаків. На місце виїхала пожежна команда, спеціальна група Управління зі знешкодження вибухових пристроїв та загін поліції, щоб ретельно перевірити літак.

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