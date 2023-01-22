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Бомба на рейсі Польща-Греція: літак успішно приземлився в аеропорту Афін

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Літак Ryanair, який надіслав повідомлення про бомбу, приземлився у міжнародному аеропорту Афін. Літак, який супроводжувала пара грецьких винищувачів F-16, згідно з протоколом, виконував рейс Катовіце-Афіни з більш ніж 150 пасажирами на борту. Про це інформує афінсько-македонська агенція новин ANA-MPA, передає УНН.

Бомба на рейсі Польща-Греція: літак успішно приземлився в аеропорту Афін

Деталі

За даними поліції, літак приземлився у віддаленому районі злітно-посадкової смуги, вказаному грецькою владою, далеко від інших літаків, які зараз знаходяться в аеропорту.

На місце виїхала пожежна команда, спеціальна група Управління зі знешкодження вибухових пристроїв та загін поліції, щоб ретельно перевірити літак.

У поліції заявили, що спочатку перевірятимуть пасажирів, які виходять із літака по одному, а потім перевірять усі приміщення літака та багажне відділення.

Раніше сьогодні надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує рейсом із Польщі до столиці Греції.

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