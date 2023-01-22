Бомба на рейсе Польша-Греция: самолет успешно приземлился в аэропорту Афин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Самолет Ryanair, который прислал сообщение о бомбе, приземлился в международном аэропорту Афин. Самолет, который сопровождала пара греческих истребителей F-16, согласно протоколу, выполнял рейс Катовице-Афины с более чем 150 пассажирами на борту. Об этом информирует афинско-македонское агентство новостей ANA-MPA, передает УНН.
Детали
По данным полиции, самолет приземлился в отдаленном районе взлетно-посадочной полосы, указанном греческими властями, вдали от других самолетов, которые сейчас находятся в аэропорту.
На место выехала пожарная команда, специальная группа Управления по обезвреживанию взрывных устройств и отряд полиции, чтобы тщательно проверить самолет.
В полиции заявили, что сначала будут проверять пассажиров, которые выходят из самолета по одному, а затем проверят все помещения самолета и багажное отделение.
Ранее сегодня поступило сообщение о бомбе на борту самолета, следующего рейсом из Польши в столицу Греции.