Бомба на рейсе Польша-Греция: самолет успешно приземлился в аэропорту Афин

Детали

По данным полиции, самолет приземлился в отдаленном районе взлетно-посадочной полосы, указанном греческими властями, вдали от других самолетов, которые сейчас находятся в аэропорту.

На место выехала пожарная команда, специальная группа Управления по обезвреживанию взрывных устройств и отряд полиции, чтобы тщательно проверить самолет.

В полиции заявили, что сначала будут проверять пассажиров, которые выходят из самолета по одному, а затем проверят все помещения самолета и багажное отделение.

Ранее сегодня поступило сообщение о бомбе на борту самолета, следующего рейсом из Польши в столицу Греции.