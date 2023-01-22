Греческая полиция не нашла бомбы на рейсе Ryanair из Польши

Цитата

“Обыск пассажиров и самолета “не обнаружил ничего подозрительного”, — говорится в заявлении полиции.

Детали

По словам греческих официальных лиц, самолет Boeing 737 из Катовице с 190 людьми на борту приземлился в Афинах в сопровождении двух самолетов F-16, после того, как ранее его сопровождали венгерские военные самолеты.

Петр Адамчик, менеджер по связям с общественностью аэропорта Катовице, сказал, что они получили телефонное предупреждение, когда самолет пролетал над Словакией.

“После того, как самолет взлетел, в информационный центр аэропорта поступил звонок о возможном наличии взрывного устройства на борту”, — сказал Адамчик в интервью AFP.

Дополнение

По данным полиции, самолет приземлился в отдаленном районе взлетно-посадочной полосы, указанном греческими властями, вдали от других самолетов. На место выехала пожарная команда, специальная группа Управления по обезвреживанию взрывных устройств и отряд полиции, чтобы тщательно проверить самолет.