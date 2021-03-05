Грецію сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Центральній Греції поблизу міста Ларисса 4 березня відбувся землетрус. Про це пише УНН з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
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Грецькі вчені дали попередню оцінку землетрусу в 5,5 балів. Наразі не повідомляється про жодні поранення.
У цьому ж регіоні в середу стався землетрус силою 6 балів, який супроводжувався численними афтершоками. За повідомленням АМНА, серйозних травм не було, близько 30 будинків було пошкоджено.
Нагадаємо
У Новій Зеландії стався четвертий землетрус магнітудою 6,5. Жителів східного узбережжя Північного острова почали евакуйовувати.