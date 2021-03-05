Грецію сколихнув землетрус

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Грецькі вчені дали попередню оцінку землетрусу в 5,5 балів. Наразі не повідомляється про жодні поранення.

У цьому ж регіоні в середу стався землетрус силою 6 балів, який супроводжувався численними афтершоками. За повідомленням АМНА, серйозних травм не було, близько 30 будинків було пошкоджено.

Нагадаємо

У Новій Зеландії стався четвертий землетрус магнітудою 6,5. Жителів східного узбережжя Північного острова почали евакуйовувати.