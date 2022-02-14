Греція закликала своїх громадян покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Греція закликала своїх громадян утриматися від поїздок в Україну через загрозу вторгнення Росії. Людей, які зараз перебувають на українській території, попоросили негайно виїхати. Про це повідомили у МЗС Греції, передає УНН.
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"Міністерство закордонних справ не рекомендує всім подорожувати територією України, і водночас закликає громадян Греції, які перебувають у країні, негайно покинути країну. Громадянам Греції, які ще не поїхали, також рекомендується негайно повідомити свої контактні дані до посольства Греції у Києві", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Водночас наголосили, що скорочено штат київського посольства. Водночас буде посилено штат генконсульства Маріуполя.
Нагадаємо
Раніше Польща заявила, що не планує евакуації дипломатів з України.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.