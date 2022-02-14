Греция призвала своих граждан покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Греция призвала своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за угрозы вторжения России. Людей, которые сейчас находятся на украинской территории, попросили немедленно уехать. Об этом сообщили в МИД Греции, передает УНН.
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"Министерство иностранных дел не рекомендует всем путешествовать по территории Украины, и в то же время призывает граждан Греции, которые находятся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве", - говорится в сообщении.
Детали
В то же время подчеркнули, что сокращен штат киевского посольства. В то же время будет усилен штат генконсульства Мариуполя.
Напомним
Ранее Польша заявила, что не планирует эвакуации дипломатов из Украины.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.