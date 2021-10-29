Греція врятувала корабель з 400 мігрантами, який зазнав лиха біля острова Крит

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Берегова охорона Греції назвала цей порятунок мігрантів однією з найбільших пошуково-рятувальних операцій, проведених у східному Середземномор'ї.

Влада заявила, що корабель було пришвартовано до берега, але не повідомила національністей пасажирів.

У вівторок четверо мігрантів, троє з них діти, потонули після того, як човен, на якому вони та ще 23 людини намагалися переправитися з Туреччини до Греції, затонув біля острова Хіос.

Доповнення

Греція є одним із основних маршрутів до Європейського Союзу для осіб, які шукають притулку, та прибувають із Туреччини. Але кількість людей, які прибувають, різко впала з 2016 року після того, як ЄС і Анкара домовилися про угоду, яка забороняє мігрантам перетинати кордон Греції.

Майже 1 мільйон людей, переважно сирійських біженців, прибули до ЄС у 2015 році після переходу на грецькі острови неподалік Туреччини. Після захоплення Афганістаном талібами у серпні багато держав ЄС побоюються повторення цієї кризи.