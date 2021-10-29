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Греция спасла корабль с 400 мигрантами, который потерпел бедствие у острова Крит

Киев • УНН

 • 20467 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В пятницу Греция провела операцию по спасению грузового судна, на борту которого находилось около 400 мигрантов, после того, как оно послало сигнал бедствия у острова Крит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Греция спасла корабль с 400 мигрантами, который потерпел бедствие у острова Крит

детали

Береговая охрана Греции назвала это спасение мигрантов одной из самых крупных поисково-спасательных операций, проведенных в восточном Средиземноморье.

Власти заявили, что корабль был пришвартован к берегу, но не сообщили национальности пассажиров.

Во вторник четверо мигрантов, трое из них дети, утонули после того, как лодка, на которой они и еще 23 человека пытались переправиться из Турции в Грецию, затонула у острова Хиос.

Дополнение

Греция является одним из основных маршрутов в Европейский Союз для лиц, ищущих убежище и прибывающих из Турции. Но количество прибывающих резко упало с 2016 года после того, как ЕС и Анкара договорились о соглашении, которое запрещает мигрантам пересекать границу Греции.

Около 1 миллиона человек, преимущественно сирийских беженцев, прибыли в ЕС в 2015 году после перехода на греческие острова неподалеку от Турции. После захвата Афганистаном талибами в августе многие страны ЕС опасаются повторения этого кризиса.

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